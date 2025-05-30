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Rize’de Kadın Yamaçtan Düştü Yaralandı

RİZE’DE YAMAÇTAN DÜŞÜP YARALANAN KADIN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Yayla Mahallesi’nde çay bahçesinde ot temizleyen 69 yaşındaki S.O., dengesini kaybedip yamaçtan düştü. Düşme sonucu yaralanan kadın için ihbar yapılmasıyla birlikte, 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine yönlendirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Yaralı kadına sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale yapıldı. Ardından S.O., Kaçkar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kadının durumuyla ilgili detaylı bilgi alınamadı.

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