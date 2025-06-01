Rize’de Kamyonete Kaya Düştü: 1 Ölü

OLAYIN GECİKMEYEN TESPİTİ

Rize’nin Ardeşen ilçesinde bir kamyonetin üzerine düşen kaya parçası, korkunç bir kazaya yol açtı. 1 kişi olayda hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Tunca beldesinde M.Z. yönetimindeki 53 ACH 650 plakalı kamyonet, yayla yolunda yamaçtan kopan bir kaya parçasının hedefi oldu.

HEMEN GÖREVE KOŞAN EKİPLER

İhbarın ardından jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralanan sürücü M.Z. ile birlikte kamyonette yolcu olarak bulunan M.S.Z., sağlık ekipleri tarafından Kaçkar Devlet Hastanesi’ne taşındı. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen 55 yaşındaki Mustafa Z’nin cenazesi ise Adli Tıp Kurumuna götürüldü.