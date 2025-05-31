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Rize’de Kamyonete Kaya Düştü, Ölüm

Olayın Gerçekleştiği Yer

Rize’nin Ardeşen ilçesinde, yamaçtan kopan bir kaya parçası nedeniyle bir kaza meydana geldi. Tunca beldesinde gerçekleşen bu olayda, M.Z. yönetimindeki 53 ACH 650 plakalı kamyonetin üzerine kaya düştü.

Olayın Sonuçları

Olayın ardından, ihbar üzerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri hızla olay yerine geldi. Kazada yaralanan sürücü M.Z. ile kamyonette bulunan M.S.Z. hastaneye kaldırıldı. Ancak, olay yerinde yaşamını yitiren 55 yaşındaki Mustafa Z’nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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