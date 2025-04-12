Rize’de Kavga İhbarı Sürprizi Yapıldı

POLİSLERE HAZIRLANAN SÜRPRİZ

Rize’de minibüsçüler, polislere ilginç bir sürpriz yaparak dikkat çekti. Çayeli ilçe sınırlarında gerçekleşen olayda, Çayeli Minibüsçüler, Motorlu Taşıma ve İşletme Kooperatifi üyeleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak “Trafikte kavga” ihbarında bulundu. Bu çağrı üzerine, olay yerine trafik polisi ve asayiş ekibi yönlendirildi.

KONFEDİLER VE MEŞALELERLE KUTLAMA

Polisler, kargaşayı kontrol altına almak için kooperatifin önüne geldiğinde, minibüsçüler sürpriz hazırlıkları yapmıştı. Kavga yerine gelen polis ekipleri, minibüsçülerin konfetiler patlattığını ve meşaleler yaktığını görünce şaşkınlık yaşadı. Minibüsçüler, bu şekilde Emniyet Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutlamak istediklerini ortaya koydu.

Kooperatifin başkanı, polislere çiçek takdim ederek teşekkür etti. Ardından, üzerinde “Emniyet teşkilatının 180. yıl dönümü kutlu olsun” yazılı pasta kesildi. Bu jest, polis ekiplerini mutlu ederken, kolej ruhunu pekiştiren bir anı da yaratmış oldu.