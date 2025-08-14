Rize’de Kavga Sonucu 4 Yaralı

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Rize’de bir tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucunda 4 kişi yaralandı. Engindere Mahallesi’nde bir düğün salonu içerisinde 4 kişi arasında belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kavga haline gelen olayda R.Ç, Y.K, S.K ve D.H yaralandı.

OLAY YERİNE ACİL SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar R.Ç, Y.K. ve S.K, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. D.H. ise Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan R.Ç, Y.K. ve D.H’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak polis soruşturma başlattı.