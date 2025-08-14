Haberler

Rize’de Kavga Sonucu 4 Yaralı

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Rize’de bir tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucunda 4 kişi yaralandı. Engindere Mahallesi’nde bir düğün salonu içerisinde 4 kişi arasında belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kavga haline gelen olayda R.Ç, Y.K, S.K ve D.H yaralandı.

OLAY YERİNE ACİL SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar R.Ç, Y.K. ve S.K, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. D.H. ise Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan R.Ç, Y.K. ve D.H’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak polis soruşturma başlattı.

İstanbul Boğazı, Gemi Trafiğine Kapalı

Hong Kong bayraklı Tenacıty Venture tankerindeki makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti ekipleri olay yerinde.
Rize’de Kiracıyla Mal Sahibi Kavga Etti

Rize'de kiracı ile mal sahibi arasında yaşanan para anlaşmazlığı, silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmada 3'ü ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

