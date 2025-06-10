Rize’de Kaza, Arı Panik Sebep Oldu

KAZA DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

RİZE’de bariyerlere çarpan hafif ticari araçta bulunan 21 yaşındaki Ayşe ve 13 yaşındaki kardeşi Muhammet Aşçi’nin hayatını kaybettiği trafik kazasında, sürücünün araç içerisine giren bir arı nedeniyle panik yaşadığı öğrenildi. Kaza, geçtiğimiz gün Çayeli ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nda gerçekleşti. Artvin’den Rize yönünde giden H.A. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yan devrildi.

MÜDAHALE VE SONUÇLAR

Olay yerine gelen ekipler, araç içerisinde bulunan 13 yaşındaki Muhammet Aşçi ile ablası 21 yaşındaki Ayşe Aşçi’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazada yaralanan sürücü H.A. ile diğer yolcular M.A. ve S.A. ise Rize RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralılar, tedavi süreçlerinin ardından taburcu oldu. Hayatını kaybeden abla ve kardeşin cenazeleri ise Artvin’in Yusufeli ilçesinde toprağa verildi.

PANİK NEDENİ

Kazanın meydana geldiği esnada araçta bulunan ailenin, bayram dönüşü Artvin’den Rize’ye seyahat ettikleri ve yolculuk sırasında sürücünün araç içerisine giren bir arı nedeniyle panik yaparak direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtildi. Bu durum, trajik kazanın sebebi olarak dikkat çekiyor.