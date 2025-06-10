Haberler

Rize’de Kaza, Arı Panik Sebep Oldu

KAZA DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

RİZE’de bariyerlere çarpan hafif ticari araçta bulunan 21 yaşındaki Ayşe ve 13 yaşındaki kardeşi Muhammet Aşçi’nin hayatını kaybettiği trafik kazasında, sürücünün araç içerisine giren bir arı nedeniyle panik yaşadığı öğrenildi. Kaza, geçtiğimiz gün Çayeli ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nda gerçekleşti. Artvin’den Rize yönünde giden H.A. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yan devrildi.

MÜDAHALE VE SONUÇLAR

Olay yerine gelen ekipler, araç içerisinde bulunan 13 yaşındaki Muhammet Aşçi ile ablası 21 yaşındaki Ayşe Aşçi’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazada yaralanan sürücü H.A. ile diğer yolcular M.A. ve S.A. ise Rize RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralılar, tedavi süreçlerinin ardından taburcu oldu. Hayatını kaybeden abla ve kardeşin cenazeleri ise Artvin’in Yusufeli ilçesinde toprağa verildi.

PANİK NEDENİ

Kazanın meydana geldiği esnada araçta bulunan ailenin, bayram dönüşü Artvin’den Rize’ye seyahat ettikleri ve yolculuk sırasında sürücünün araç içerisine giren bir arı nedeniyle panik yaparak direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtildi. Bu durum, trajik kazanın sebebi olarak dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İç Moğolistan Çölde Enerji Üretiyor

Çin, İç Moğolistan bölgesinde 14,89 milyon mu araziyi ıslah ederek çöl alanlarını fotovoltaik enerji projeleriyle yeşil enerji üreten bölgeler haline getirdi.
Haberler

26 Yaşındaki Genç Dağda Bulundu

Aksaray'da 26 yaşındaki kayıp genç, dağda ağır yaralı halde bulundu. Jandarma, yaralanma nedenini araştırıyor. Genç, motosikletiyle arkadaşlarıyla gittiği bölgede keşfedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.