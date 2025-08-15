Rize’de Kaza Sonucu 1 Ölü, 5 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Rize’nin Fındıklı ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında biri kadın toplam 6 kişi karıştı. Kaza, Fındıklı ilçesi Karadeniz Sahil yolunda meydana geliyor. Edinilen bilgilere göre, Artvin istikametinden Rize yönüne doğru hareket eden A.H. yönetimindeki 53 ADJ 268 plakalı panelvan, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü kaybediyor. Sonuç olarak, Gürcistan uyruklu N.K. yönetimindeki KI 310 RT plakalı araca kırmızı ışıkta beklerken arkadan çarpıyor.

YARALILAR VE HASTANE SÜRECİ

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk ediliyor. Kaza sonucunda yaralanan 65 yaşındaki Meryem Hekimoğlu, ilk müdahalenin ardından Fındıklı Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Hekimoğlu, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybediyor. Kazada, her iki araçta bulunan toplam 5 kişi ise Rize’deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış durumda.