RİZE’de Kaza, Sürücü Paniğiyle Oldu

KAZA DETAYLARI VE MALESEF SONUÇLAR

Rize’de bariyerlere çarpan hafif ticari araçta hayatını kaybeden Ayşe (21) ve kardeşi Muhammet Aşçi’nin (13) kazasının arka planında sürücünün panik yapması yatıyor. Kaza, önceki gün Çayeli ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nda gerçekleşti. Artvin’den Rize yönüne seyahat eden H.A. yönetimindeki hafif ticari araç, bir arının içeri girmesi sonucu sürücünün kontrolünü kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak yan döndü.

KURBANLAR VE YARALILAR

Olayın ihbar edilmesi üzerine adrese gelen acil ekipleri, araçtan çıkardıkları Muhammet Aşçi ile ablası Ayşe Aşçi’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ayrıca, kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü H.A. ile yolcular M.A. ve S.A., Rize RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı ve ardından taburcu oldular. Hayatını kaybeden abla ve kardeşi, Artvin’in Yusufeli ilçesinde toprağa verildi.

OLAYIN SEBEBİ

Kazanın nedeninin, bayram dönüşü Artvin’den Rize’ye seyahat eden ailenin yaşadığı korku dolu anlar olduğu ortaya çıktı. Araç içerisine giren bir arı, sürücünün panik yapmasına neden oldu ve bu da direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesine yol açtı. Bu trajik olay, yolculuklar esnasında yaşanan dikkatsizlik ve ani durumlarda nelere yol açabileceğinin bir hatırlatıcısı oldu.