Rize’de Kiracıyla Mal Sahibi Kavga Etti

RİZE’DE SİLAHLI KAVGA

Rize’de mal sahibi ile kiracı arasında yaşanan bir silahlı çatışmada dört kişi yaralandı. Olay, Rize’nin Engindere Mahallesi’nde, Murat Çalışkan Sokak’taki bir işletmede saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. İddialara göre, mal sahibi ve kiracı arasında maddi bir meseleden dolayı başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşanan çatışmada R.Ç., Y.K., S.K. ve D.H. yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

HAYATİ TEHLİKE

Tedavi altına alınan yaralılardan R.Ç., Y.K. ve D.H.’nin durumlarının ciddi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.