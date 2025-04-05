RİZE’de Levrekler Kaçınca Sahil Doldu

RİZE’DE LEVREK KAÇIŞI BALIKÇILARI SAHİLE TOPLADI

Rize’de kültür balıkçılığı yapılan bir çiftlikte, ağ denetimi sırasında yaklaşık 2 ton levreğin denize karıştığı haberi balık tutkunlarını sahile çekti. Gündoğdu Sahili açıklarında bulunan balık çiftliğinde yaşanan bu olay, bölge sakinlerinin yoğun ilgisini çekti.

BALIKÇILAR LEVREK PEŞİNDE KOŞTU

Denize dağılan binlerce levreği duyan balıkçılar, oltalarını kaparak sahile akın etti. Bazıları ise teknelerle denize açılarak balık avlamaya çalıştı. Ancak Trabzon ve Giresun gibi komşu illerden gelen balıkçılar da dahil olmak üzere çoğu kişi umduğunu bulamadı.

GİRESUN’DAN GELEN BALIKÇI HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Giresun’dan olay yerine gelen Abdi Boduroğlu, “Sosyal medyadan Rize’de balık kafesinin patladığını duyduk. Sabah geldim ama hiçbir şey tutamadım. Levrek olduğunu söylediler ama görmedim” ifadelerini kullandı.

OLAYIN ÜZERİNDEN GÜNLER GEÇMİŞ

Ömer Avcı ise olayın birkaç gün önce yaşandığını belirterek, “Haberi biraz geç aldık. tutanlar almış. Ama biz tutamadık” şeklinde konuştu. Balıkçılar, kaçan levreklerin büyük kısmının çoktan dağılmış olabileceğini düşünüyor.