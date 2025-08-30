Rize’de Mahalle Halkı Rafting Yaptı

RAFTİNG HEYECANI

Rize’de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir araya gelen mahalle halkı, Fırtına Deresi’nde rafting yaparak coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi, Rize’de de bu özel gün çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

BERABERLİK VE COŞKU

Ardeşen ilçesine bağlı Işıklı Köyü Meyvalı Mahallesi sakinleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu paylaşmak adına bir araya geldi. Rafting sırasında mahalle sakinleri, botlardan birinden diğerine Türk Bayrağı açarak marşlar söyledi. Bu anlar, katılımcılar için keyifli ve renkli görüntüler oluşturdu.