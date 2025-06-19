Rize’de Mavi Yemiş Fidanı Dağıtıldı

TARIM ARAZİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Rize’de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde 9 bin 500 adet mavi yemiş fidanı üreticilere dağıtıldı. Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu dağıtım, yörede likapa adıyla bilinen ve anavatanı ABD olan maviyemiş fidanları üzerine yoğunlaştı.

PROJENİN DETAYLARI

Proje, 46 bahçede toplam 46 dekar alanı kapsıyor ve 660 bin TL’lik bir bütçe ile hazırlandı. Üreticiler, maviyemiş fidanlarını il müdürlüğünden teslim aldılar. Bu proje sayesinde, Türkiye genelinde maviyemiş üretiminde 3. sırada yer alan Rize’deki toplam alanın 430 dekardan 476 dekara çıkarılması planlanıyor.

MALİ YARDIMLAR

Dağıtılan 9 bin 500 mavi yemiş fidanının yüzde 75’i hibe olarak finanse ediliyor. Kalan yüzde 25 ise üreticilerden katkı payı olarak temin ediliyor. Bu destekler, bölgede tarımsal üretimin artırılması amacı taşıyor.