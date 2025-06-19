Rize’de Mavi Yemiş Fidanı Dağıtıldı

PROJE KAPSAMINDA FİDAN DAĞITIMI

Rize’de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde, üreticilere toplam 9 bin 500 adet mavi yemiş fidanı dağıtıldı. Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgede atıl olan alanların faydalı hale getirilmesi amacıyla, ABD menşeli olan ve yerel olarak likapa olarak bilinen maviyemiş fidanlarını üreticilere ulaştırdı.

Proje, 46 bahçede toplamda 46 dekar alan için 660 bin TL değerinde bir bütçe ile hazırlandı. Üreticiler, maviyemiş fidanlarını il müdürlüğünden teslim aldı. Bu proje ile Türkiye’de maviyemiş üretiminde 3. sırada bulunan Rize’nin toplamda 430 dekar olan üretim alanının 476 dekara çıkması planlanıyor. Dağıtılan fidanların yüzde 75’i hibe olarak desteklenirken, yüzde 25’i ise üreticilerin katkı payı olarak alındı.