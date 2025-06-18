Rize’de MEBİZ 2025 Töreni Yapıldı

ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Rize’de “Birleştiren ve Bizleştiren Eğitim Hareketi MEBİZ 2025 İz Bırakanlar Ödül Töreni” düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentteki bir otelde yapılan törende, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı süresince il genelinde gerçekleştirilen projelerde başarı gösteren yönetici ve öğretmenlere ödülleri takdim edildi.

VALİ’DEN TEBRİK MESAJI

Vali İhsan Selim Baydaş, okullarda karne törenleriyle eş zamanlı olarak bu ödül töreninin de yapıldığını aktardı. Farklı alanlarda başarılı olanları kutlayan Baydaş, “İlimiz, okul öncesinden liseye kadar her düzeyde çok güzel başarılarla bizi gururlandırıyor. Sadece sınav ve akademik başarılarla değil, meselenin bir tarafında sosyal başarılar, sosyal beceriler, bir tarafında da teknik beceri ve başarılar var” şeklinde konuştu.

KATILIMCILAR ARASINDA ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Törene, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Öztürk, İl Müftüsü Naci Çakmakçı ve diğer ilgili kişiler katıldı.