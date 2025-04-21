Rize’de Muhtarlar Çalıştayı Başladı

ÇALIŞTAY BAŞLADI

Rize’de 2. Köy Muhtarları Çalıştayı, İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde başladı. Programda söz alan Rize Muhtarlar Federasyonu Başkanı Remzi Güzel, çalıştayın muhtarların görevlerini daha bilinçli bir şekilde yerine getirmesine katkıda bulunacağını belirtti. Çalıştayın her 6 ayda bir yenileneceğini ifade eden Güzel, “Şu anda içme suları, imar konusu ele alınıyor. Çalıştaylarda sorunlarımızı ele alacağız.” şeklinde konuştu.

MUHTARLARIN SORUNLARI GÖRÜŞÜLECEK

Güzel, muhtarların buradaki sorularına yanıt verecek olan özel idare birim müdürlerinin, çözüm önerilerini raporlayarak valiliğe sunacağını aktardı. Ayrıca, çalıştayın 2 Mayıs’ta son bulacağını kaydetti. Programa İl Genel Meclis Başkanı Ali İmran Büyük, İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ümit Hüseyin Sarı ile il genel meclisi üyeleri ve köy muhtarları katılım sağladı.