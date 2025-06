Rize’de Off-Road Yarışları Renkli Geçti

RİZE’DE KUPA YARIŞLARI HEYECANI

Rize’nin Ardeşen ilçesinde gerçekleştirilen 2025 Karadeniz Off-Road Kupası 1. ayak yarışları, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Ardeşen Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen bu etkinlikte, 4 kilometrelik parkurda toplamda 19 araç ve 38 sporcu mücadele etti. Yarışmanın final etabında, dengesini kaybederek takla atan bir araç, izleyenleri endişelendirdi. Sürücülüğünü Ali Mercan’ın, co-pilotluğunu ise Hülya Polat’ın yaptığı araç, takla atarken seyirciler hemen olay yerine koştu. Sporcuların araçtan yara almadan çıkması, izleyenler için büyük bir rahatlama sebebi oldu. Bu anlar, yarışın heyecanını artıran görüntüler arasında yer aldı.

YAŞANAN HEYECANLI ANLAR

Iğdır’dan Rize’ye gelen ve eşiyle birlikte yarışmaya katılan co-pilot Hülya Polat, yaşadığı olayı anlattı. Polat, “Aslında son turumuzdu ve gayet de güzel ilerliyorduk. Derece de alabilirdik ama her an her şey olabiliyor. Bir takla atmak zorunda kaldık. Güzel zevkli adrenalin dolu. Gördüğünüz gibi takla atmalı, uçmalı güzel bir etaptı. Kadınlar her şeyi başarır” dedi. Yarışların bu kısmı, izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşatırken, her sporcu için de unutulmaz bir deneyim oldu.