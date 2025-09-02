Rize’de Rafting Avrupa Kupası Açılışı

Haberler

Rize’de gerçekleştirilen Rafting Avrupa Kupası’nın açılış töreni yapıldı. Türkiye Kano Federasyonunun düzenlediği etkinlik, Ardeşen ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru Fırtına Deresi’nde devam edecek. Açılış programı, Kaymakamlık binasının önünde yer alan bir kortej yürüyüşü ile başladı ve yarışlara katılacak ülkelerin takımları tanıtıldı.

Açılış programında konuşan Kaymakam Ferhat Altay, amaçlarının hem güzel ilçelerini tanıtmak hem de sporun birlik ve kardeşlik ruhunu sergilemek olduğunu belirtti. Altay, “Türk misafirperverdir, spor kardeşlik getirir.” diyerek, farklı illerden ve yurt dışından gelen sporculara başarılar diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, dostluk ve kardeşlik içerisinde sporun birleştirici gücünü yaşatmanın mutluluğunu aktardı. Türkiye, Kazakistan, Bosna Hersek, İtalya ve İran’dan yaklaşık 150 sporcunun 4 gün boyunca mücadelesine katılacağını ve dostluklarını pekiştireceklerini vurgulayan Öztürk, “Bu organizasyonun katılımcı ülkelerimize ve sporcularımıza değerli tecrübeler kazandıracağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

