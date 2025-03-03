Rize’de Taş Duvarları Çizmelerle Renklendirdi

Ali İhsan Solak, Rize’de Evini Renklerle Doldurdu

ÇİZMELERDEN RENGARENK DUVARLAR

Rize’nin Güneysu ilçesinde, evin önündeki taş duvarı çizmelerle ve çizmelerin içerisine ektiği bitkilerle süsleyen Ali İhsan Solak, bu alana renk katıyor. Duvarı görenlerin hayran kalmasını sağlarken, aynı zamanda evini tarif etmek için de farklı bir yöntem geliştirdi. Solak, insanlara “Duvardaki denkli çizmeleri görünce dur” diyerek yol tarif ederken, bitkilerine zarar verilmemesi için güvenlik önlemleri de aldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Solak, duvarda “Kırma, alma, koparma, çalma” yazılı bir tabela asarak hem uyarıda bulundu hem de güvenlik kamerası sistemi kurarak duvarı 24 saat izleyecek hale getirdi. Renkli boyalarla boyayarak ve içerisine bitki ektiği çizmeleri yaparak yeni bir hobi edinen Solak, “Benim için güzel bir hobi oldu. Boş durmayı sevmiyorum” şeklinde konuştu. Eskiden biri yön tarif ettiğinde, “Güneysu’da kavşaktan gir, taş duvar takip et, bizi bulursun” derken, şimdi “Güneysu’dan gir, rehabilitasyonu geç, çizmeleri gördüğün yerde dur” demekte olduğunu belirtti.

ÇİÇEKLER VE LAHANA İLE DOLU ÇİZMELER

İlk olarak çiçek ektiği çizmelerin verimsiz olduğunu gören Solak, bu kez milli yiyeceğimiz olan lahanayı da ektiğini ifade etti. “Bu fikirleri internette gördüm ve heves ettim. Çizmeleri şantiyeden ve komşularımızdan temin ediyorum. Hatta komşularımdan ‘Sana hurda parasına çizmeleri vereyim’ diyenler bile oldu” diyen Solak, çiçekler için daha fazla emek harcadığını vurguladı.

Solak, “Çizme dışındaki araba lastiği bulursam, onların içerisine çilek ve çiçek ekip onları da boyalı bir şekilde yapmak istiyorum” şeklinde ekledi. 2 yıldır bu işi yaptığını belirten Solak, “Çiçeklerime zarar geldiğinde üzülüyorum. Görenler durup burada fotoğraf çektirenler ve çiçeklerle selfie yapanlar oluyor. Yani güzel bir görüntü hem de hoşuma gidiyor. Eğer komşularımız için bir şeyler yaptıysam, bu benim için mutluluk kaynağıdır” dedi.