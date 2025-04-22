Rize’de Taşkın Kontrol Çalışmaları Devam Ediyor

DEVLET SU İŞLERİ’NDEN DERE ISLAH ÇALIŞMALARI

Rize’de, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen dere ıslah çalışmaları süregelmektedir. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, ülkemizin en fazla yağış alan illerinden biri olan Rize’de şu anda 23 taşkın kontrol inşaatının aktif olarak devam ettiğini bildirdi. Merkez ilçede bulunan Ortapazar Sahur Deresi 1. kısım taşkın kontrol inşaatında da çalışmalara devam edildiğini belirten Balta, Ortapazar, Tuğlalı, Üçkaya, Düzköy ve Yolüstü köylerinden geçen Sahur Deresi’nde taşkın ve heyelanları önlemek amacıyla bu projenin hayata geçirildiğini ifade etti.

TAŞKIN RİSKLERİNİ AZALTMA HEDEFİ

Balta, bu çalışmanın yanı sıra merkez Çiftekavak Deresi’nin de ıslah edileceğini vurguladı. Rize’nin coğrafyası itibarıyla taşkınlar konusunda en riskli illerden biri olduğunun altını çizen Balta, “DSİ olarak taşkınlarla mücadele konusunda gerek yapısal ve gerekse yapısal olmayan tedbirlerimizi almaya ve bununla birlikte halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına yatırımlarımıza devam ediyoruz.” şeklinde konuştu. Merkez ilçede Ortapazar Sahur Deresi 1. Kısım taşkın kontrol inşaatında fiziki gerçekleşme oranının yüzde 12 seviyesinde olduğunu aktardı.

YIL BOYUNCA HIZLA DEVAM EDECEK

Sahur Deresi’nin Ortapazar, Tuğlalı, Üçkaya, Düzköy ve Yolüstü köylerinin içinden geçtiğine dikkat çeken Balta, bu dereyi ıslah ettiklerinde bu köylerdeki taşkın risklerini azaltmış olacaklarını dile getirdi. Ayrıca bu kapsamda Çiftekavak Deresi’nin de ıslah edilmesiyle burada planlanan sanayi sitesinin daha güvenli bir konumda olmasının sağlanacağını aktardı. Sahur Deresi’nde 320 metre betonarme U kanal, Çiftekavak Deresi’nde ise 170 metre beton duvar olmak üzere toplam 490 metre taşkın kontrol yapısının inşa edildiği bilgisini verdi. Çalışmaların yıl boyunca tüm hızıyla süreceği belirtildi.