Rize’de Tofaş Takla Attı, Üç Yaralı

KAZA DETAYLARI

Rize’de, freni patlayan bir Tofaş otomobil, yokuş aşağı giderken yamaca çarparak takla attı ve sonucunda 3 kişi yaralandı. Kaza, Çayeli ilçesinin Derecik köyünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Hayri Y. yönetimindeki 34 TU 0731 plakalı Fiat Tofaş marka araç, yokuş aşağı hareket ederken frenlerinin boşalmasıyla hızlandı.

SURÜCÜ VE YOLCULAR YARALANDI

Sürücü Hayri Y., direksiyon kontrolünü kaybederek otomobili yol kenarındaki yamaca çarptı ve araç takla attı. Yolda ters dönen otomobilin içinde bulunan sürücü ile birlikte yolcu konumunda olan Murat B. ve Faik Y. yaralandı. Çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar neticesinde sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda yaralanan Hayri Y., Murat B. ve Faik Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin akabinde ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.