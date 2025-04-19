Rize’de Turizm Zirvesi Gerçekleşti

RİZE’DE ZİRVE DÜZENLENDİ

Rize’de valilik tarafından düzenlenen ve yabancı seyahat acente temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen 2’nci Ortadoğu Kültür ve Turizm Zirvesi, 15 Nisan’da başladı. Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman’dan gelen temsilcilerin yanı sıra yerli ve yabancı turizm acente temsilcileri ile sosyal medya fenomenleri de bu organizasyona katıldı. Turizmciler, kentin önemli turistik merkezlerini ziyaret ederek 4 gün boyunca bölgede vakit geçirdi ve programın son gününde yerel acenteciler ve turizmcilerle gala yemeğinde buluştu. Organizasyonda sergilenen halk oyunları ekibinin gösterisi sonrası tüm katılımcılar horon oynayarak eğlendi.

GELİŞİMİ İLERLETMEK AMAÇLI

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, zirve sırasında yaptığı açıklamada, “Bu birlikteliği yalnızca bir turizm organizasyonu olarak görmüyoruz. Aynı zamanda kardeşlik ilişkilerinin pekişmesine, Müslüman ülkeler arasında gönül bağlarının güçlenmesine vesile olmasını diliyoruz. Bizler de sizlerin ülkelerine geldiğimizde bir Müslüman kardeşimizin yurdunu ziyaret etmenin huzuru ve mutluluğu içinde oluyoruz” diye belirtti.

RİZE’Yİ TANITMA ÇABALARI

Rizeli turizmci Fatih Kızıltan, “Son 5 yıldır tanıtım faaliyetlerine yoğunlaşmaktayız. Bildiğiniz üzere Rize-Artvin Havalimanı bu sene içerisinde 3 farklı özel hava yoluna ev sahipliği yapacak. Biz de turizmciler olarak bu yıl 2’ncisini yaptığımız Orta Doğu Kültür ve Turizm Zirvesi’nde 5 farklı ülkeden acenteciler ve sosyal medya fenomenlerini misafir ederek bölgemizi tanıtmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Acente temsilcisi Ebrahim Al Durazi ise “2017 yılından günümüze Rize’yi tanıyorum ama Trabzon’a gelen charter uçuşuyla buraya geldim. Rize-Artvin Havalimanı’yla buraya düzenlenen charter seferleriyle düşüncemiz algımız değişti. Şimdi direkt ve sadece Rize’ye gelebiliyoruz” şeklinde görüş bildirdi.