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Rize’de “Üreten Anneler” sergisi açıldı

DÖNÜŞEN ÜRÜNLER SERGİSİ AÇILDI

Rize’de, Halk Eğitim Merkezi’nin organizasyonu ile “Dönüşen ürünler, üreten anneler sergisi” gerçekleştirildi. Bu sergi, kentin bir alışveriş merkezinde “Anneler Günü” etkinlikleri çerçevesinde açıldı. Sergide, asırlık bir evin penceresinden yapılan tablolar, eski güğümlerden meydana getirilen eserler, tepsiler, sehpalar, işlemeli yastıklar, bez çantalar, kitap ayraçları ve boyanmış tabaklar gibi birçok el emeği ürün sergilendi.

SERGİ, ANNELERİN ÜRETİCİ RUHUNU YANSITIYOR

Rize Halk Eğitim Merkezi’nde görevli usta öğretici Emine Kuvvet, bu ürünlerin çoğunlukla anneler tarafından yapıldığını belirtti. Serginin ismini “Dönüşen ürünler, üreten anneler” olarak belirlediklerini belirten Kuvvet, “Annelerimiz, 3 aylık kurs süresi içerisinde muhteşem ürünler üretti. Hem geri dönüşüm yaparak birçok ürünü tekrar hayata geçirdiler hem de gençlerimize örnek olma fırsatı sundular. Tüketimin değil, üretimin önemini vurgulamak istedik” dedi.

Kuvvet, sergilenen eserlerle Anneler Günü’nde gençlere ilham vermeyi amaçladıklarını ifade ederken, “Gençlerimizi üretmeye yönlendirmek ve bu hedefi öğrencilerimize göstermek istedik. Sergimiz büyük ilgi gördü” diye konuştu. Ayrıca, serginin 14 Mayıs’a kadar ziyarete açık kalacağını da duyurdu.

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