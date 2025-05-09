Rize’de Üretilen Probiyotikli Çay

UZUN YILLIK ÇALIŞMALARIN SONUCU

Rize’de, uzun bir araştırma dönemi sonrasında Türkiye’nin ilk bal genomlu probiyotikli ve simbiyotikli siyah ve yeşil çayı üretildi. Rize Ticaret Borsası Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin katkısıyla 2010 yılında Araştırmacı Habib Koçal’ın çalışmaları meyvesini verdi. Bilimsel araştırmalarla desteklenen bu çay, 2020 yılında yurtdışında uluslararası akredite laboratuvarlarda 16s DNA ve ITS meta genom haritası çıkarılarak geliştirildi. Ürünlerin içeriğindeki probiyotik mikroorganizmalar sayısal değerlerle belirlendi ve 2020 yılından sonra Patent Koruma kapsamına alındı.

DEĞERLİ BİR ÜRÜN ORTAYA ÇIKTI

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, “Laboratuvar kurulduğundan bu yana çay üzerinde pek çok çalışma gerçekleştirdik. Şu anda piyasada yaklaşık 19 çeşit çay mevcut. Önceden sadece siyah, yeşil ve beyaz çaylar vardı. Artık dünyada üretilebilecek her çeşit çayın denemesi yapılıyor” diye belirtti. Habib Koçal’ın probiyotik ve simbiyotikli çaylar üzerindeki çalışmaları, piyasada bulunan benzer ürünlerin aksine baldan üretilmesi sebebiyle değer kazanıyor. Erdoğan, “Mikroorganizmaların çaya katılması çayın kalitesini artırıyor. Bu ürün, sindirim sistemi üzerinde insan sağlığına fayda sağlıyor” dedi.

ÇAY SEKTÖRÜNDE ÇIĞIR AÇACAK BİR GELİŞME

Uluslararası laboratuvarlarda tamamlanan çalışmaların ardından ürünün şimdi Recep Tayyip Erdoğan laboratuvarlarında daha da zenginleşeceği bilgisini veren Erdoğan, “Laboratuvar aşaması yeni tamamlandı. Şimdi RETÜ laboratuvarlarımızla bu çalışmayı zenginleştireceğiz. İnşallah en kısa zamanda ürüne dönüşecek. Bu çay sektörü için çığır açacak bir ürün olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, geliştirilen çayın hazır yiyecekler ve işlenmiş gıdaların vücuttaki zararlı etkilerini atılmasında hız kazanılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

SAĞLIKLI BESLENME İÇİN YENİ BİR ALTERNATİF

Erdoğan, “Beslenme alışkanlıklarımız gün geçtikçe değişiyor. İnsan sağlığını tehdit eden birçok genetiği değiştirilmiş ürün ve katkı maddelerinin neden olduğu zararlı etkilere karşı bu mikroorganizmalar faydalı hale getirilebilir” dedi. Çayın, eksik olan besinlerin vücuda geçişini hızlandırarak insan sağlığına olumlu katkı yapması hedefleniyor. Ayrıca, “Çay tüketim alışkanlığını değiştirebilir ve birçok probiyotik ürünü kullanamayan kişiler için yeni bir alternatif sunabilir” şeklinde görüşlerini paylaştı.