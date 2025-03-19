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Rize’de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

RİZE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Rize’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.B. (55) isimli şahısın ikametinde ve araçlarında detaylı arama yaptı.

ARAMA SONUÇLARI VE BULGULAR

Yapılan arama işlemlerinde, 811 gram metamfetamin, 5 gram skunk, 360 miligram sıvı sentetik uyuşturucu, 3 gram bonzai, 2 gram esrar, 1 adet 7.65 ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 12 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet cep telefonu, 1 adet hassas terazi, 200 Amerikan Doları ve 6 bin TL ele geçirildi. Operasyon sırasında 2 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

TUTUKLAMA VE CEZA EVİNE GÖNDERİLME

Şüphelilerden A.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı ve Rize Kalkandere Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu ile mücadele çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

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