Rize’de Yağmurdan Korunma Yöntemi

GEÇİCİ MANTOLAMA ÇÖZÜMÜ

Rize’de bir vatandaş, yeni yaptırdığı evinin dışını yağmur ve soğuktan korumak amacıyla branda ile kaplayarak geçici bir mantolama yöntemi uyguladı. Karadenizliler’in zeki çözümlerine bir yenisi daha eklenmiş oldu. Rize merkezine bağlı Ayane Köyü’nde yaşayan Mahmut Sandallı, kendisi ve çocukları için 4 katlı bir ev inşa etmeye karar verdi. Evin temelini attıktan sonra katlarını yükseltti, fakat çatı maliyetleri nedeniyle sonraya bırakmak zorunda kaldı. Ancak sürecin ilerleyen aşamalarında sorunlar yaşadı.

SU SIZINTISI VE ÇÖZÜM ARAYIŞI

Çatının olmaması nedeniyle dış sıva, dış sıva yapılmadan da mantolama mümkün olmadı ve ev tuğlalı olarak kaldı. Yağmur yağınca tuğlalar ıslanmaya başladı ve su içeri sızdı. Bu durum evinin iç sıvasında zarar oluşturdu. Çözüm olarak ilk önce duvara muşamba örten Sandallı, muşambanın dayanamayarak yırtıldığını görünce branda kullanmaya karar verdi. Evinde yağmur alan cephesine branda çekerek durumu kurtardı ancak ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

YAĞMUR ALAN CEPHELERİ KORUMA YÖNTEMİ

Evinin dış cephesini branda ile kapladığını belirten Mahmut Sandallı, “Yağmurdan korumak için dış cephesini branda ile kapladım. Bu sayede içine daha yağmur girmiyor. Bu şekilde binamı koruyabildim” diye konuştu. Çatıyı yaptıktan sonra sıvaya başlayacağını ve sıvanın ardından dış cephe mantolama işlemi gerçekleştireceğini ekledi. Ayrıca başlangıçta aklına muşamba geldiğini ama bunun yırtılması sonrası brandayı denediğini dile getirdi.

Görenlerin binasını maviye boyandığını düşündüğünü belirten Sandallı, “Görenler ‘Binanı maviye mi boyadın?’ diyor. Uzaktan görünce öyle görünüyor” dedi. Bu yöntem aklına geldiğinde, “Nasıl önlem alabilirim?” diye düşündüğünü ifade eden Sandallı, bütçesine bağlı olarak sürecin ilerleyeceğini de belirtti. Çatının yapılmasının ardından yapacakları işlemlerle birlikte brandayı yavaş yavaş sökmeye başlayacağını kaydetti.