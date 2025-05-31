Rize’de Yalnız Yaşayan Kişi Ölü Bulundu

ACİL DURUM VE İHBAR

Rize’nin Ardeşen ilçesinde yaşanan bir olayda, yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu. İlçenin Fatih Mahallesi’nde yaşayan Hacı A’nın evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor.

EVE GİRİŞ VE İNCELEME

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri gönderiliyor. Balkondan içeri giren ekipler, 82 yaşındaki Hacı A’yı yatakta hareketsiz şekilde buluyor. Yapılan kontroller sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Hacı A’nın cenazesi, gerekli incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırılıyor.