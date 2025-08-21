Rize’de Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

RİZE’DE YANGIN ÇIKTI

Rize’de, iş hanında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Çarşı Mahallesi’nde bulunan Atatürk Caddesi’ndeki bir iş hanının giriş katında, nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı.

POLİS VE İTFAİYE SEVK EDİLDİ

Yangının çıkmasının ardından, durumu öğrenen vatandaşlar hemen yetkililere haber verdi. İhbarın yapılmasının hemen ardından, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın, daha fazla hasara yol açmadan söndürüldü. Yangın tahkikata alındı.