Haberler

Rize’de Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

RİZE’DE YANGIN ÇIKTI

Rize’de, iş hanında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Çarşı Mahallesi’nde bulunan Atatürk Caddesi’ndeki bir iş hanının giriş katında, nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı.

POLİS VE İTFAİYE SEVK EDİLDİ

Yangının çıkmasının ardından, durumu öğrenen vatandaşlar hemen yetkililere haber verdi. İhbarın yapılmasının hemen ardından, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın, daha fazla hasara yol açmadan söndürüldü. Yangın tahkikata alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Taner Tamtürk, Rekor İçin Yolculuk Yaptı

Samsunspor taraftarı Taner Tamtürk, Polonya'dan Moğolistan'a giderek Avrupa kupası maçına katıldı. Rekor hedefi için otostopla 12 günlük yolculuk gerçekleştirdi ve onay sürecini bekliyor.
Haberler

Fenerbahçe, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Kocaelispor ile oynayacağı Süper Lig maçı için Jose Mourinho önderliğinde antrenman yaptı. Hazırlık, ısınma ve koordinasyon egzersizleri ile sürdürüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.