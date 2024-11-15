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Rize’de Yine Deprem Oldu Mu?

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RİZE’DE DEPREM Mİ OLDU?

Zaman zaman Rize’de ortaya çıkan depremler, bölge sakinlerini düşündürüyor. Bu nedenle, “Rize’de deprem mi oldu?” sorusu sıkça araştırılıyor. 15 Kasım tarihinde Rize’de meydana gelen depremin büyüklüğü ve şiddeti ise merak konusu.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

15 Kasım tarihinde Rize’de kaydedilen depremin detayları AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Her iki kurumun verilerine göre, bu tarihte gerçekleşen depremin büyüklüğü ve etkisi hakkında bilgi edinebilmek mümkün. Rize’deki sismik aktiviteler ile ilgili gelişmeler, yerel halk tarafından dikkatle takip ediliyor.

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