Rize’de Yük Asansöründe Bir Kişi Hayatını Kaybetti

OLAYIN DETAYLARI

Rize’de bir şahıs, yük asansörüne sıkışarak hayatını kaybetti. Olay, akşam saat 18.30 civarlarında Engindere Mahallesi’nde bulunan Rize Gıda Toptancılar Sitesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 33 yaşındaki H.G. isimli birey yük asansörüne sıkıştı.

YARDIM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa süre içinde bölgeye polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında H.G.’nin hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti. İtfaiye ve AFAD ekipleri, H.G.’nin cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan bu acı olayla ilgili olarak gerekli inceleme süreci başlatıldı.