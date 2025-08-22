Haberler

Rize’de Yük Asansöründe Kişi Sıkıştı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Rize’de bir kişi yük asansörüne sıkıştı. Olay, Rize’nin merkeze bağlı Engindere Mahallesi’nde yer alan Rize Gıda Toptancılar Sitesi’nde meydana geldi. H.G. (33) isimli kişi, yük asansöründe sıkıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, H.G.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedeni, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi. Olayın meydana geliş şekli ve detayları üzerinde çalışma sürüyor.

