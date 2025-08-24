Rize’de Zincirleme Kaza, 5 Yaralı

ARDEŞEN’DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Rize’nin Ardeşen ilçesinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında ilk bilgiler doğrultusunda 5 kişi yaralanmış durumda. Kaza, Ardeşen-Çamlıhemşin karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Dört aracın katıldığı bu zincirleme kazada, yaralanan 5 kişi hafif yaralar aldı.

MUHTAR KAZADA YARALANDI

Yaralılar arasında Dikkaya Köyü Muhtarı Mevlüt Ali Karaman da bulunuyor. Öğrenilen bilgilere göre, Karaman’ın kullandığı araç kullanılamaz hale gelmiş. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kaçkar Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumları hakkında olumlu bilgiler veriliyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili detaylı inceleme süreci başlatılmış durumda. Olayın sebebi ve kaza anındaki koşullar araştırılıyor.