Haberler

Rize’de Zincirleme Kaza, 5 Yaralı

ARDEŞEN’DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Rize’nin Ardeşen ilçesinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında ilk bilgiler doğrultusunda 5 kişi yaralanmış durumda. Kaza, Ardeşen-Çamlıhemşin karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Dört aracın katıldığı bu zincirleme kazada, yaralanan 5 kişi hafif yaralar aldı.

MUHTAR KAZADA YARALANDI

Yaralılar arasında Dikkaya Köyü Muhtarı Mevlüt Ali Karaman da bulunuyor. Öğrenilen bilgilere göre, Karaman’ın kullandığı araç kullanılamaz hale gelmiş. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kaçkar Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumları hakkında olumlu bilgiler veriliyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili detaylı inceleme süreci başlatılmış durumda. Olayın sebebi ve kaza anındaki koşullar araştırılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Galatasaray’ı tebrik etti

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Galatasaray'a 4-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından, takımın eksikliklerini eleştirerek rakibi galibiyeti için tebrik etti.
Haberler

Yolcular Otellere Yerleştirildi

Flynas uçağının motor arızası nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yapmasının ardından yolcular otellere yerleştirildi. Diğer uçuşla Cidde'ye transfer edilmeleri bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.