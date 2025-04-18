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Rize’de Zirve Gala Programı Yapıldı

RİZE’DE KÜLTÜR VE TURİZM ZİRVESİ GALA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Rize’de gerçekleştirilen 2. Orta Doğu Kültür ve Turizm Zirvesi’nin gala programında, Vali İhsan Selim Baydaş önemli açıklamalar yaptı. Baydaş, düzenlenen programın, bu tür organizasyonların önemini vurgulamak için uygun bir fırsat olduğunu belirtti. Rize’nin Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden birçok misafire ev sahipliği yaptığını ifade eden Baydaş, bu ilginin artmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

RİZE’NİN TURİZM ALANINDAKİ YATIRIMLARI

Vali Baydaş, Rize’nin turizm potansiyelini artıracak çeşitli yatırımlar yapıldığını aktardı. “Her gelişinizde sizi farklı bir atmosferle karşılamak için yoğun çaba harcıyoruz. Her seferinde yenilenen yüzüyle, gelişen altyapısıyla, büyüyen kapasitesiyle sizi karşılayan bir şehir inşa ediyoruz” diyen Baydaş, Ayder Yaylası’nın bir marka haline geldiğini ve gelecekte daha gelişmiş olanaklarla misafirleri karşılayacağını belirtti. Ayrıca, Rize-Artvin Havalimanı’nın ulaşımı kolaylaştırdığını ve şehrin turizm potansiyelini artırdığını vurguladı.

SURİYEDEN TURİZM TEMSİLCİLERİ ŞEHRİ GEZİYOR

Kuveyt’ten programa katılan şirket yöneticisi İbrahim Hassan, Rize’yi ve Türkiye’yi destekleyeceklerini, şehirdeki ilgiden memnun kaldığını ve yeniden geleceğini ifade etti. Programa katılan diğer isimler ise Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın ile Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk oldu. Zirve çerçevesinde Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman’dan gelen 35 turizm acente temsilcisi, kentin turistik, tarihi ve kültürel yerlerini gezerek yerel turizm temsilcileriyle bir araya geldi.

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