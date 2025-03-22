Rize’deki Kazada 1 Kişi Öldü

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Rize’de bir otomobil ile cipin çarpıştığı kaza sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kameralarına kaydedildi. Olay, Rize-Güneysu yolu üzerindeki Akarsu Köyü mevkiinde saat 18.00 civarında gerçekleşti. Rize yönünden Güneysu istikametine giden Mehmet Ali Tercan’ın kullandığı 53 AB 422 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen O.D. yönetimindeki 61 NL 112 plakalı cip ile çarpıştı.

OLAY YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza sırasında Mehmet Ali Tercan olay yerinde yaşamını yitirdi. Tercan’ın cesedi, AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılarak Rize Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer araçta bulunan ve şok geçiren cip sürücüsü O.D., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ayakta tedavi edilerek gözaltına alındı.

OLAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza anının güvenlik kamerasına yansıdığı bildirildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.