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Rize’deki Muhtar Ağaç Altında Kaldı

ARDEŞEN İLÇESİNDE TRAFİK KAZASI

Rize’nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen bir olayda, kestiği ağacın altına kalan muhtar yaşamını yitirdi. Tunca Beldesi Konak Mahallesi’nde Yalçın Kuloğlu’nun (51) kestiği ağaç üzerine devrildi ve bu talihsiz durum sonucunda Kuloğlu hayata veda etti.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Kuloğlu’nun cansız bedeni, ekipler tarafından bulunduktan sonra bulunduğu yerden çıkarıldı. Yetkililer, Yalçın Kuloğlu’nun aynı zamanda Pazar ilçesine bağlı Derebaşı köyünün muhtarı olduğunu belirtti.

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