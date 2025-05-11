Rize, Doğal Güzellikleriyle Ziyaretçileri Bekliyor

RİZE’NİN DOĞAL GÜZELLİKLERİ VE TURİZM POTANSİYELİ

Doğanın eşsiz güzellikleriyle dikkat çeken Rize, yeşilin her tonunu ziyaretçilerine sunmak için hazır. Antalya ve İzmir gibi bazı şehirlerden doğrudan uçuşların başlamasıyla birlikte, kente daha fazla turist gelmesi bekleniyor. Turizm sezonuna hazırlıklarını sürdüren Rize, Valilik himayesinde düzenlenen projelerle tanıtım faaliyetlerine hız veriyor.

UÇUŞLARLA ARTAN FARKINDALIK

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, şehri daha iyi tanıtmak amacıyla gazetecilere bilgi verirken, “Kentin farkındalığını yurt içinde ve dışında artırmak istiyoruz.” dedi. Rize’nin “çayın ve yağmurun başkenti” olduğunu vurgulayan Baydaş, “Rize, aynı zamanda turizm odaklı bir şehir.” diyerek, şehrin turizm potansiyelini duyurmanın önemine değindi. Havalimanının Mayıs 2022’de açılmasıyla birlikte gelen yolcu sayısının artmasını aktaran Baydaş, bu yıl yaklaşık 1 milyon 250 bin civarında ziyaretçi beklediklerini kaydetti.

KAÇKAR DAĞLARI VE MACERA TURİZMİ

Kaçkar Dağları’nın doğa sporları ve macera turizmi destinasyonu olarak markalaşması için projeler geliştirdiklerini aktaran Baydaş, 26-28 Eylül tarihlerinde Ultra Trail Mont-Blanc (UTMB) Dünya Serisi’nin bir ayağının burada düzenleneceğini duyurdu. Proje Direktörü Ceylan Şensoy ise yarışların 20, 50 ve 100 kilometrelik parkurlarda, yaklaşık 2 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

DOĞAL GÜZELLİKLER VE ZİYARETÇİLERİN UĞRAK NOKTALARI

Rize, sadece spor etkinlikleriyle değil, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de göz dolduruyor. Fırtına Vadisi, Ayder, İkizdere, Kaçkar Dağları Milli Parkı, Anzer, Gito, Sal, Pokut, Palovit ve Elevit yaylaları, ziyaretçiler için popüler duraklar arasında yer alıyor. Yeşilin her tonunu barındıran endemik bitki örtüsü ve ormanlarıyla ünlü olan Rize’de, tarihi taş konaklar ve kaplıcalardaki termal havuzlar da turistlerin ilgisini çekiyor.