Rize Köftesi, El Arabasından Restorana Taşındı

RİZE KÖFTESİ GELENEĞİ

Rize’de köfteci bir vatandaş, 1950’li yıllarda babasının el arabasında başlattığı köfte satışını restorana taşımaya karar verdi. Babasına ait özel tarife ise ‘Rize köftesi’ ismiyle anılıyor. 1950’lerde Rize Limanı’nda el arabasıyla köfte satan Köfteci Sadık Efendi’nin oğlu Abdülbaki Fil, bu mirası daha ileriye taşımayı amaçlıyor. Fil, babasının özel tarifini öğrenerek köfte lezzetini restorancılığa uyarlıyor.

EL ARABASINDAN RESTORANA

Abdülbaki Fil, babalarının İstanbul’dan Rize’ye dönüşüyle başladıkları köfteciliği restoran formatına dönüştürdüklerini belirtiyor. “Babamın 1950’li yıllarda İstanbul Mecidiyeköy’den Rize’ye gelişi ile başlamış. Rize Limanı’nda el arabasıyla deniz ve köfte satardı. Bu da bir farklılık oluşturdu. 1980’li yıllarda biz ağabeylerimle aile olarak bu işe devam ettirdik. 2018 yılında restoran işine girdik ve ‘Bunun ismi Rize köftesi olsun’ dedik,” diye ekliyor Fil.

HAZMI KOLAY VE ÖZEL YAPIM

Rize köftesinin bölgedeki diğer köftelerden ayıran hususlarından birinin daha kolay hazmedilmesi olduğunu ifade eden Fil, “Kuzu eti, dana eti, tuz, sarımsak ile yapılıyor. Rize köftesinin hazmının kolay oluşu, onu diğer köftelerden ayıran özel bir durum. Rize köftesinin bir başka özelliği de etinin satırla çekilmesidir. Bu noktada bölgedeki meşhur karalahana sarması gibi, satırla kıyılmış etlerle yapılan yemeklere de bir esin kaynağı oluyoruz,” diyerek farklı bir tat sunmak için bu geleneği sürdürdüklerini vurguluyor.

SAĞLIKLI YEMEK ANLAYIŞI

Kendi miraslarını daha ileriye taşımak için çaba gösterdiklerini dile getiren Fil, “Biz babamdan kalan mirası devam ettirmek istiyoruz. Gerçekten insanlar ne yediklerinin farkında olmalı. İçinde ne olduğunu biliyoruz ve kendi yemediklerimizi başkasına yedirmiyoruz. Bu nedenle de Rize köftesi diyoruz,” şeklinde görüşlerini ifade ediyor.