Rize’nin Ardeşen İlçesinde Arı Yuvasi Bulundu

ARİ YUVASI ŞAŞKINLIK YARATTI

Rize’nin Ardeşen ilçesinde uzun bir süre kullanılmayan bir evin deposuna giren mahalle sakinleri, içeride tavana asılı dev bir arı yuvası ile karşılaştı. Fırtına Mahallesi’nde, yaban arıların yoğunluğundan rahatsızlık duyan yerel halk, yakındaki metruk evi kontrol etme kararı aldı.

ARILAR İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Mahalle sakinleri metruk evin içine girdiğinde, tavandan sarkan yuvayı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Uzunluğu 75 santimi aşan dev arı yuvasını testere ile keserek arıları bölgeden uzaklaştırmayı başardılar. Bu olay, mahallede bir süre gündem oldu ve sakinlerin endişelerini giderdi.