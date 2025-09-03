Haberler

RİZE’nin Hemşin ilçesinde kaza oldu

Rize’nin Hemşin ilçesinde bir kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü Suat Şentürk’ün (64) yaşamını yitirmesi üzücü bir olay oldu. Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Pazar-Hemşin kara yolunda gerçekleşti. Suat Şentürk, 53 AAN 147 plakalı kamyonetin kontrolünü kaybetti ve devrildi.

Olay yerinden geçen diğer sürücüler, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, jandarma ve AFAD ekipleri gönderildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Suat Şentürk’ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Şentürk’ün cansız bedeni, savcılığın incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na taşındı. Kaza ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

Türkiye, Somut Olmayan Kültürel Mirası Önemsiyor

Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde gerçekleştirilen Uluslararası Keçe Çalıştayı, Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Mirası'nın korunması ve keçe geleneğinin devamlılığına dair sorunları ele aldı.
TdV Burs Programı Başvuruları Başladı

Türkiye Diyanet Vakfı, lisans ve lisansüstü öğrencileri için 2025-2026 eğitim dönemine yönelik burs başvurularının başladığını açıkladı. Son başvuru tarihi 26 Eylül.

