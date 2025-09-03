RİZE’nin Hemşin ilçesinde kaza oldu

KAZA GÜNLERİ BITIRDI

Rize’nin Hemşin ilçesinde bir kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü Suat Şentürk’ün (64) yaşamını yitirmesi üzücü bir olay oldu. Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Pazar-Hemşin kara yolunda gerçekleşti. Suat Şentürk, 53 AAN 147 plakalı kamyonetin kontrolünü kaybetti ve devrildi.

Olay yerinden geçen diğer sürücüler, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, jandarma ve AFAD ekipleri gönderildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Suat Şentürk’ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Şentürk’ün cansız bedeni, savcılığın incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na taşındı. Kaza ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.