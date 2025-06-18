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Rize’nin Yaylaları Karla Kaplandı

YAYLALAR KARLA KAPLANDI

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Avusor ve Kavron yaylalarının yüksek bölgeleri, kar yağışının ardından beyaz bir örtüyle kaplandı. Kar yağışı, Kaçkar Dağları’nın bazı kısımlarını da içeren bölgede, dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla devam etti.

KARIN GÜZELLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Dağın zirvesi ve yaylaların yüksek alanlarında kar yağışının ardından muhteşem manzaralar oluştu. Şehir kalabalığından ve gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler, dinlenmek için tercih ettikleri yaylalarda bu dönemde kar sürpriziyle karşılaştı.

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