Rize’nin Yıldız Kızları Başarıya Yürüyor

RİZE’NİN YILDIZ KIZLARI TÜRKİYE KUPASI İÇİN HAZIRLANIYOR

Okullar arası Voleybol Yıldızlar kategorisinde son 8’e kalan Rize’nin Yıldız Kızları, Türkiye Kupası’nda mücadele etmek üzere yola çıkıyor. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Yıldızlar Erkek ve Kızlar Türkiye Birinciliği Müsabakalarının çeyrek finali, 18-22 Mart tarihleri arasında Aydın’da gerçekleşecek. Turnuvanın bu etabında erkekler kategorisinde Rize temsil edilmezken, Van, Mardin, Antalya, Mersin, Trabzon, Tekirdağ ve İstanbul’lardan ortaokullar yer alacak. Kızlar kategorisinde ise Rize, Hatay, Antalya, Mersin, Bartın, İstanbul ve Bursa illeri yarışacak.

Aydın’dan Güzel Sonuç Alma Hedefi

Rize’nin sporcularına güvendiklerini ifade eden Fatih Ortaokulu Müdürü Uğur Küçükvar, “Çocuklarımız hakikaten bu yolda büyük bir emek veriyorlar. Bu işi seviyoruz ve onların başarılarını görmek bizi daha da mutlu ediyor. Son 8 güzel bir sonuç ama biz bununla da yetinmek istemiyoruz. Öncelikli hedefimiz son 4’e kalabilmek” dedi. Küçükvar, Aydın’dan güzel bir sonuçla dönmeyi umduklarını belirterek, “Rize’mizi orada en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

Planlı Çalışmaların Karşılığı Alınıyor

Fatih Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Gülsüm Güvenç Uzun, iki yıl boyunca yapılan hazırlıkların sonuçlarını almaya başladıklarını belirtti. Uzun, “Burada tabii ki bize en büyük desteği velilerimiz veriyor. Bu bir ekip işi. İlk 8’e girdik. Rize’miz için, okulumuz için çok gururluyuz” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Şimdiden senenin takımını da hazırlıyoruz. 2 yıl sonrasının takımını bile hazırlıyoruz. Çünkü bunlar hep plan-proje işi” dedi.

Hedef Final Maçı Oynamak

Voleybol Antrenörü Gürhan Uzun, final oynamak istediklerini vurguladı. Uzun, “Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Hedefimiz final oynamak. İnşallah o da olacak. Bu sene o sene diyelim inşallah” dedi. Rize’nin Yıldız Kızları’nın friedensizliği ve kararlılığı, Türkiye Kupası’ndaki başarıları için oldukça büyük bir motivasyon kaynağı oluşturuyor.