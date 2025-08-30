Rize Valiliği Önünde Tören Gerçekleşti

TÖREN DÜZENLENDİ

Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Rize Valiliği önünde bir tören gerçekleştirildi. Törene Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, kent protokolü ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Etkinlik, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Rize Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisi yapıldı. Törene katılan Emine Büyük, elindeki bayrağı bir an olsun bırakmadı ve güneşin altında duruşuyla izleyenlerin dikkatini çekti.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Tören sonrası Vali Baydaş ve Belediye Başkanı Metin, Emine Büyük’e desteklerinden ötürü teşekkür ederek takdirlerini iletti. Emine Büyük, Vali Baydaş ile sohbet ettiğinde, “Bu özgürlüğü Atam’a borçluyuz. Ben saatimi ayarlayıp geldim. Bu sokakta yürüyebiliyorsak, bunu askerlerimize, şehitlerimize borçluyuz. Bilerek kapalı bir yere gitmedim. Bu güneşte ben duramıyorsam, şehitlerimiz bu vatanı nasıl kurtardı? Ben bu ülkenin içinde yaşıyorum” şeklinde duygularını ifade etti.