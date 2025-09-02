Rizeli Dağcılar Kazbek’e Tırmandı, Destek Verdi

RİZELİ DAĞCILARDAN FİLİSTİN’E DESTEK

Rizeli dağcılar, Gürcistan’da yer alan 5 bin 54 metre yüksekliğindeki Kazbek Dağı’na tırmandı. Dağcılar, tırmanış sırasında Filistin’e destek vermek amacıyla bayrak açtı. Kaçkar Dağcılık Rafting Kayak Spor İhtisas Kulübü (KDRK) üyeleri, 23-29 Ağustos tarihleri arasında bu zorlu dağa tırmandı.

TIRMANIŞIN DETAYLARI

Kafile başkanlığını Ali Yılmaz’ın üstlendiği KDRK ekibi, toplamda 7 kişiden oluşuyordu. Tırmanışın 6’ncı gününde zirveye ulaşmayı başaran ekip, bu süreçte buzullarla kaplı zorlu arazide mücadele etti. Zirveye ulaştıklarında Azerbaycan ve Polonyalı dağcılarla bir araya gelen ekip, burada Filistin bayrağını açarak, saldırı altında olan Filistinlilere destek verdiklerini gösterdi.