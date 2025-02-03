Rizeli Emeklinin Yenilikçi Lastik Mobilya Fikri

RİZE’DE YENİ BİR YARATICILIK ÖRNEĞİ

Rize’de emeklilik sonrası ahşap işlerine yönelen bir vatandaş, yeni projeler ararken kullanılmayan araba tekerleklerinden koltuk takımı yapmaya karar verdi. Güneysu Bulutlu Köyü’nde yaşayan Şaban Canım, emekliliğini kendi kurduğu atölyesinde geçirdiği ahşap işleriyle değerlendiriyor. Kullanılmış araba tekerleklerini fark eden Canım, tekerlekleri alıp bıçakla keserek ahşap ayak yerleştirdi ve ilk oturak kısmını tamamlayarak bir yaslanma yeri ekledi. Böylece atıl durumdaki tekerlekleri geri dönüştürerek yeni bir şey yarattı. Şimdi, kendi yaptığı koltuk ve masa takımında komşularını ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyor.

TASARIMIN İLHAM KAYNAĞI

Japonların araba tekerleklerinden farklı ürünler yaptığını gören Şaban Canım, “30 yıl Rize’de fayans ustası olarak çalıştım. Emekli olduktan sonra köyüme geldim. ‘Ne yapabilirim?’ diye düşündüm” diyerek başladığı serüvenini anlatıyor. İlk olarak sandalye yapmayı düşündüğünü belirten Canım, “Bizim Alaattin amcamız 50 sene önce bu işi yapardı. Ben de onun malzemelerini alarak başlamıştım” diyor. Düşüncelerini internet üzerinden geliştirdiğini ifade eden Canım, “Japonların kullandığı bu sistemle araba lastiğinden çeşitli eşyalar yapıldığını gördüm. En çok koltuğa ilgi duydum ve çok güzel oldu. Boyasını altın rengi yaptım, insanların şaşırıp beğenmesi beni mutlu etti” şeklinde sözlerine devam ediyor.

AİLE İÇİ DESTEK VE BEĞENİLER

Şaban Canım’ın kardeşi Yaşar Canım, bu yeni işin kendi yaşamlarına da katkı sağladığını söyleyerek, “Benim kardeşim emekli olduktan sonra bu işe başladı. İlk olarak kalebodur ustasıydı. Sonrasında mobilya ve sandalye yapmaya geçti. En sonunda araba lastiklerinden oturma grubu yaptı. Bir araba lastiğinin bu şekilde oturma grubuna dönüşeceğini biz hayal edemezdik” ifadelerini kullanıyor. Yaşar Canım, yapılan ürünlerin çok güzel olduğunu ve burada oturup sohbet etmenin keyfini yaşadıklarını belirtiyor.

GELECEK PROJELER VE HEDEFLER

Canım’ın komşusu Ömer Torpi de, yaptığı bahçe oturma takımını çok beğendiğini belirtiyor. Torpi, “Araba lastiğinden geri dönüşüme katkıda bulunmak amacıyla mobilyalar yapmaya başladı. Gelecek tarihlerde yeni versiyonlarını oluşturmayı planlıyoruz. Bahçe mobilyaları ve salıncaklı modeller üzerinde çalışacağız” diyerek gelecekteki projeleri hakkında bilgi veriyor.