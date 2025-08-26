Rizeli Genç, Kitabını Bakan Göktaş’a Hediye Etti

DESTEKLEYİCİ DEVLET ELİ

Devletin korumasıyla hayata tutunan Rizeli genç, kendi yaşam hikayesini kaleme aldığı kitabını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a hediye etti. Devlet himayesinde büyüyen 23 yaşındaki Doğuşkan Yazıcı, “Gönderilemeyecek Mektup” adını verdiği kitabında, yaşadığı zorlukları ve devletin sağladığı desteği aktararak, Bakan Göktaş ile Rize’deki programında buluştu. Yazıcı, devletin şefkatli ellerinde büyüyerek hayata bağlandığını ifade etti. “Çocuk yaşlardan itibaren kaldığım yurtlarda, devletin sıcacık elini tutmak ve çalışanların bize aile olması çok önemliydi” diyen Yazıcı, çocuk evlerinde sunulan sevgi ve sıcaklığın eksik kalan parçalarını tamamladığını belirtti. “Devletimiz, bizim gerçek ailemiz oldu. Bize bu imkanları sunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, siz bakanımıza ve devlet yetkililerimize çok teşekkür ederim. Devletimizin bizim üzerimizde çok emeği var,” diye ekledi.

İLK ESERİYLE SESİ OLDUM

Yazıcı, çocukken merak duyduğu yazarlık yolunda attığı ilk adım olan “Gönderilemeyecek Mektup” kitabı ile devlet himayesinde yetişen çocukların iç dünyasına ışık tutmaya çalıştığını anlattı. “Bu kitabı, sosyal hizmetler çatısı altında büyüyen tüm çocuklar adına yazdım. O sessiz yatakhanelerde geceyi bekleyen, bir yabancının içten anneliği ve bir devlet görevlisinin sıcak bakışıyla hayata bağlanan çocukların sesi oldum. Ben, bu hikayeyi içimde yıllarca taşıdım” ifadelerini kullandı. Yazıcı, bu kitabın yalnızca kendisi için değil, benzer durumlarda büyüyen tüm çocuklar için bir anlatı olduğunu belirtti. “Her çocuk bir yuvada doğmaz ama sevgiyle büyümeyi hak eder. Bu satırlar, o sevgiyi arayanlara bir umut, bulanlara bir teşekkür, hala bekleyenlere bir cesaret olsun istedim,” dedi.

BAKAN’DAN DESTEK VE TEBRİK

Doğuşkan Yazıcı’nın hayata tutunma mücadelesi ve başarılarından dolayı kendisini tebrik eden Bakan Göktaş, “Devletimizin şefkatli kollarında yetişen Doğuşkan’ın hayat hikayesi, aynı durumdaki çocuklarımız için en güzel örnek. Kendisi en iyi şekilde yetişti, tahsilini tamamlayıp mutlu bir yuva kurdu. Şimdi de edebiyat dünyasına katkıda bulunuyor. Genç yazarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum,” şeklinde konuştu. Yazıcı’nın evlenip yuva kurduğunu öğrenen Bakan Göktaş, kendisinden 3 çocuk sözü alarak, genç yazarı gelecekteki gençlik programlarına davet etti.