Rizeli Üreticiler, Güvendiğiniz Araştırmayı Öneriyor

ÜRETİCİLERDEN UYARI

Rizeli bal üreticileri, kahvaltıda kullanılmanın ötesinde sağlık amacıyla tüketilen balların alımında “güvendiğiniz üretici ve satıcıları tercih edin” uyarısını yapıyor. Türkiye’de bal tüketimi oldukça yaygın. Rize’de kahvaltı denince akla birçok çeşit bal geliyor. Ancak bu şehirde özellikle yüksek rakımlı yaylalarda üretilen sağlık açısından faydalı ballar dikkat çekiyor. Karakovan balı, Andon Balı, Anzer Balı, Ayder Balı gibi birçok çeşit bulunurken, “şifa deposu” olarak adlandırılan Delibal (Komar Çiçeği Balı) da yoğun talep görüyor. İnternet üzerinden satılan bu balların bazıları gerçekte ballar olmayabiliyor. Üreticiler, sahte balların içeriğine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

GERÇEK BAL KONTROLÜ

Rize’nin Andon bölgesinde arıcılığını sürdüren Nazım Mengene, balın gerçekliğini anlamanın zorluğuna dikkat çekiyor. Mengene, “Bir üreticinin dahi kendi balı dışındaki bir balın sahte olup olmadığını anlaması kolay değil.” diyerek, tüketicilerin güvenilir üreticilerden ya da Arıcılar Birliği aracılığıyla mühürlenmiş ve analizi yapılmış balları tercih etmelerini öneriyor. “Ben bir balın sahte olup olmadığına kesin kanaat getiremiyorum” diyen Mengene, gerçek balı anlamanın en iyi yolunun üniversiteler aracılığıyla yapılan analizler olduğuna değinerek, geleneksel yöntemlerin yanıltıcı olabileceğini belirtiyor.

KRISTALİZASYON HAKİKİ BAL GÖSTERGESİ

Mengene, balların kristalize olması durumunun sahte olduğu anlamına gelmediğini aksine gerçek balın kendini korumaya aldığına dikkat çekiyor. “Kristalize olan bal kendini doğal korumaya alıyor. Eğer bir bal kendini doğal koruyorsa bu hakiki baldır.” ifadelerini kullanan Mengene, balların yüksek sıcaklıklarda kaynatılması durumunda tüm özelliklerini kaybedeceğini de ekliyor.

FİYATA DEĞİL KALİTEYE ÖNEM

Naim Balcıoğlu isimli bir vatandaş, “Yeter ki gerçek bal olsun” diyerek, fiyatına bakmadan güvendiği kişilerden bal aldığını belirtiyor. Balın kahvaltılarda vazgeçilmez olduğunu dile getirerek, sahte baldan kaçmaya çalıştıklarını ifade ediyor. Başka bir tüketici olan Emine Terzi de güvendiği yerlerden bal aldığını ve sahte olup olmadığını anlamanın kendisi için mümkün olmadığını belirtiyor. Terzi, “Benim anlamam mümkün değil ama anlayan varsa onu da bilmem.” diyerek, güvenli alım yapmanın önemini vurguluyor.