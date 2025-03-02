Rizespor Alanyaspor Maç Yayın Bilgileri

ÖNEMLİ MAÇIN DETAYLARI

Süper Lig’de büyük bir heyecan dalgası yaratan karşılaşma, Rizespor ile Alanyaspor arasında gerçekleşecek. İki takım da bu mücadele için galibiyet için sahada mücadele edecektir. Rizespor-Alanyaspor maçının yayın bilgileri ve maçı HD kalitesinde kesintisiz izleme yöntemleriyle ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz.

MAÇIN TARİHİ VE YAYINCI KANAL

Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor’un karşılaşacağı Trendyol Süper Lig 26. hafta maçı, 2 Mart 2025 Pazar günü saat 13.30’da start alacak ve Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacaktır. Bu önemli mücadele, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak izlenebilecektir. Ayrıca yayına dair bazı teknik bilgiler de şu şekildedir: Türksat 4A’da 12379 H 30000 3/4 frekansı üzerinden (SD/HD) yayın yapılacak. (Not: Sadece beIN Sports Haber kanalı şifresizdir.)

DİGİTÜRK VE KABLO YAYINI BİLGİLERİ

Digiturk platformunda, beIN Sports 1 77. kanaldan, beIN Sports 2 78. kanaldan, beIN Sports 3 79. kanaldan, beIN Sports 4 80. kanaldan, beIN Sports Max 1 81. kanaldan ve beIN Sports Max 2 82. kanaldan izlenebilir. Ayrıca, beIN Sports Haber HD kanalı 83. kanalda yer alırken, beIN Sports 4K ise 400. kanaldan yayın yapacaktır. KabloTV üzerinden de beIN Sports Haber HD 223. kanalda izlenebilir. İnternet üzerinden izlemek isteyenler için beIN CONNECT uygulaması üzerinden de aynı kanalların erişimi sağlanmaktadır.