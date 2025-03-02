Rizespor Alanyaspor’u 3-1 Mağlup Etti

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Rizespor Alanyaspor karşılaşması, Süper Lig’in 26. haftasında Çaykur Didi Stadyumu’nda gerçekleşti. Rizespor, bu önemli mücadelede Ghezzal, Sowe ve Olawoyin’in golleri sayesinde 3 puanı kazandı. Maçın kıyasıya mücadelesini ve heyecanını yeniden yaşamak isteyenler için öne çıkan detaylar dikkat çekiyor. Rizespor Alanyaspor maçı hangi skorla bitti? İşte maçın özeti.

MAÇIN GOLLERİ

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor’u konuk etti ve karşılaşmayı 3-1’lik skorla kazandı. Maçın 46. dakikasında, ev sahibi takım oldukça önemli bir avantaj elde etti. Ceza yayı önünde topla buluşan Ghezzal, ayak içiyle şutunu attı ve top direğe çarpıp ağlarla buluşarak takımını öne geçirdi: 1-0.

65. dakikada Alanyaspor, beraberliği sağlama şansı buldu. Çaykur Rizesporlu Varesanovic’in topa müdahalesinin ardından VAR sisteminden gelen uyarıyla maçın hakemi Ali Şansalan, pozisyonu saha kenarından izledi. Şansalan, Varesanovic’in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Sporar, takımına 1-1’lik eşitliği getirdi.

SON DAKİKALARDA GOLLER

71. dakikada ise Çaykur Rizespor, yeniden öne geçti. Ghezzal’ın sağ kanattan arka direğe yaptığı havadan ortada Sowe, ayak içiyle vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. Maçın sonlarına doğru, 85. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Berkay Özcan’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Olawoyin, yerden yaptığı şutla topu ağlarla buluşturdu: 3-1. Sonuç olarak, karşılaşma Çaykur Rizespor’un 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.