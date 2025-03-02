Rizespor, Alanyaspor’u 3-1 Mağlup Etti

MAÇIN DETAYLARI

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Alanyaspor’u ağırladı. Çaykur Didi Stadyumu’nda gerçekleştirilen karşılaşmayı ev sahibi takım 3-1’lik skorla kazandı. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta, Rizespor’un ilk golünü 46. dakikada Rachid Ghezzal attı. Alanyaspor’dan Andraz Sporar, 65. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çevirerek durumu 1-1 yaptı. Ardından 71. dakikada Rizespor’dan Ali Sowe, takımının ikinci golünü kaydetti ve ev sahibi ekip yeniden öne geçti. Maçta son noktayı ise 85. dakikada Ibrahim Olawoyin, Rizespor’un üçüncü golünü atarak koydu.

CEZALI DURUMA DÜŞEN OYUNCU

Öte yandan, Çaykur Rizespor’da forma giyen Macar savunmacı Attila Mocsi, 75. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle gelecek hafta cezalı duruma düştü. Mocsi, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda gerçekleşecek Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bu sonuçla birlikte, üst üste ikinci galibiyetini alan Rizespor, puanını 33’e çıkararak 8. sıraya yerleşti.

ALANYASPOR’UN DURUMU

Son dört maçında üç yenilgi alan ve 31 puanda kalan Alanyaspor ise 11. sırada yer aldı. Süper Lig’de önümüzdeki hafta, Çaykur Rizespor Antalyaspor’a konuk olurken, Alanyaspor Galatasaray’ı ağırlayacak.