Rizespor, Eyüpspor’u 1-0 Yendi

ÇAYKUR RİZESPOR KALENİ GOL YEMEDİ

Çaykur Rizespor, Eyüpspor ile yaptığı maçla birlikte Trendyol Süper Lig’de 16 hafta aradan sonra kalesini gole kapadı. Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Rizespor, evinde oynadığı mücadelede Eyüpspor’u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Ligde son dönemlerde istediği sonuçları alamayan yeşil-mavili ekip, bu karşılaşmayla birlikte nefes aldı.

KALENİ GOL GÖRME SORUNU BİTTİ

Bu sezon 29 lig maçı oynayan Rizespor, daha önceki 27 maçında kalesinde en az bir gol görme sorunuyla karşı karşıya kaldı. Ligin 9. haftasında Bodrum FK’yı deplasmanda 1-0, 14. haftada ise Kayserispor’u evinde 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yaptı. Fakat sonrasında oynanan 16 maçlık süreçte kalesini gole kapatamamıştı. Eyüpspor maçı, bu olumsuz istatistiği sona erdirdi.