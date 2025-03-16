Rizespor İlk Yarıda Büyük Şanssızlık Yaşadı

ÇAYKUR RİZESPOR İÇİN TALİHSİZ BİR MAÇ

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Bodrum FK ile karşılaşan Çaykur Rizespor, maçın ilk yarısında üst üste yaşadığı talihsizliklerle dikkat çekti. Karadeniz ekibinde, 9. dakikada Fredy’e faul yapan stoper Samet Akaydin, bu pozisyondan sonra sarı kart gördü. Ardından 40. dakikada topa elle müdahale ettiği için ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

HUSNİDDİN ALİKULOV’UN SAKATLIĞI ENDİŞE VERİYOR

22. dakikada kendi kalesine ters bir vuruş yapan Rizespor’un diğer stoperi Husniddin Alikulov, 45+1’de rakip ceza sahasında hava topuna çıkarken burnuna aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemedi. Bu durumda Alikulov’un yerini Attila Mocsi aldı. Burnunda kırık şüphesi bulunan Alikulov’un durumu, yapılacak kontroller sonrasında netlik kazanacak.

KART GÖRDÜ, CIZA DURUMUNA DÜŞTÜ

Rizespor’da ilk yarıda yaşanan şanssızlıklar bununla sınırlı kalmadı. 45+5’te orta sahada rakibine faul yapan Ibrahim Olawoyin, sarı kart gördü. Bu durum, Nijeryalı hücum oyuncusunu Rizespor’un bir sonraki maçı olan Sivasspor karşısında oyundan mahrum bırakacak ve cezalı duruma düşürdü.